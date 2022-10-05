أوكرانيا: تدمير نظام صواريخ روسى من طراز إس-300 فى زابوروجيا

أ.ش.أ

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع دمرت نظام صواريخ جوي روسي من طراز إس-300 بالقرب من مدينة (توكماك) بمنطقة زابوروجيا.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء - أن القوات الروسية تحاول السيطرة على المناطق المحتلة مؤقتًا، مع التركيز على محاولات تعطيل العمليات النشطة للجيش الأوكراني في اتجاهات معينة ومواصلة العمليات الهجومية في اتجاه مدينتي (باخموت) و(أفدييفكا) وتقوم في مناطق أخرى بإعادة تجميع صفوفها.

وأضاف البيان: "أن القوات الروسية فتحت النار على المواقع الأوكرانية في جميع أنحاء خط التماس وتقوم بتلغيم الأراضي عن بعد وإجراء عمليات استطلاع جوي، كما أنها تشن ضربات على البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية، منتهكًة بذلك القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب وأعرافها" مشيرا إلى أن الأوكرانيين صدوا على مدار يوم أمس هجمات روسية بالقرب من مدن عدة، من بين ذلك ستريليتشا وزيلين ومايورسك وسبيرن وزايتسيف وباخموتسكي وباخموت.. لافتا إلى أن القوات الروسية زرعت قبل انسحابها من منطقة خيرسون ألغاما أرضية داخل أهداف البنية التحتية والمباني المملوكة ملكية خاصة ومنعت السكان المحليين من أي تحرك.

من ناحية أخرى، أفاد الجيش الأوكراني، بارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 61 ألف جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا 2435 دبابة و5 آلاف و38 من المركبات المدرعة و1414 من النظم المدفعية و341 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و266 طائرة و232 مروحية و1032 طائرة بدون طيار و15 سفينة حربية فضلا عن 132 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و841 مركبة وخزانات وقود".

في سياق متصل، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 1200 ما بين قتيل وجريح، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكر بيان للخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع (تلجرام) أنه "بحلول صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022، تضرر أكثر من 1205 أطفال في أوكرانيا نتيجة العملية الروسية، وعلى وجه الخصوص، قتل 418 طفلا وأصيب 787" موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في إقليم دونيتسك (404 أطفال).. مشيرا إلى أن 2562 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي، بينها 295 دمرت بالكامل.

وفي السياق، أوضحت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي إلى 6.79 مليون شخص.

وأفادت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الثلاثاء، 21 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا، فيما ارتفع عدد من عادوا إلى أوكرانيا إلى أكثر من 5 ملايين شخص وذلك بعدما غادر 22 ألفا و800 شخص أمس.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.