ألمانيا تشكو من الأسعار "الفلكية" للغاز وتدعو المفوضية الأوروبية للتدخل

كتبت - مروة الغول

شكت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء من الأسعار "الفلكية" للغاز في الاسواق العالمية فيما دعت المفوضية الأوروبية الى التدخل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وقال وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى روبرت هابك فى تصريح صحفى إن "دولا صديقة فى مقدمتها الولايات المتحدة تعرض الغاز على بلاده بأسعار فلكية الامر الذى يستدعى بحث المفوضية الأوروبية ذلك مع هذه الدول".

وناشد الوزير الألماني هذه الدول التضامن مع دول الاتحاد الأوروبى قائلا ان "الولايات المتحدة لجأت إلى أوروبا عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.. التضامن بين الدول الصديقة اثناء الأزمات امر مفيد للطرفين".

وكانت ألمانيا قد قررت على خلفية الحرب الأوكرانية الاستغناء بشكل كامل عن الغاز الطبيعي الروسي واستبداله بالغاز المسال وبدأت بتدشين موانئ خاصة لاستقبال الغاز فى بحرى الشمال والبلطيق.

ودعا الاتحاد الأوروبى إلى تنسيق مشتريات دوله من الغاز من اجل الحصول على اسعار افضل في الأسواق العالمية.

ووفق وزارة الاقتصاد الاتحادية، فإنه من المقرر ان يدخل الميناءان الأول والثاني الخدمة في بداية العام على ان تدخل في موعد أقصاه نهاية العام المقبل ثلاثة موانئ أخرى.