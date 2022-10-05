أسوان تعقد مؤتمرا صحفيا استعدادا لانطلاق الدورة الـ6 لمهرجان التمور الدولى

عقدت محافظة أسوان، صباح اليوم، الأربعاء، المؤتمر الصحفى استعداداً لاستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سينعقد لأول مرة على أرض أسوان خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر المؤتمر الصحفى، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أمجد القاضى ممثل وزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة الخليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مهرجان التمور الدولى سيساهم بشكل مباشر فى تعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.2 مليون نخلة على أرض أسوان، باعتباره يمثل أكبر منصة عالمية متخصصة فى التسويق والاستثمار لكافة منتجات التمور، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على تقديم الدعم العلمى والإبتكارى للمزارعين من خلال طرح دراسات جدوى اقتصادية أثناء فترة المهرجان لإقامة مشروعات استثمارية لتعظيم القيمة المضافة لمنتجات التمور التى تشتهر بها أسوان، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات من أنواعه المختلفة على المصدرين، وخاصة أن المهرجان سيحضره أكثر من 100 عارض ومستثمرين ومنتج من خارج وداخل مصر ، فضلاً عن ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح محافظ أسوان، بأن هذا المهرجان يعتبر هو الداعم الأساسى لصناعة التمور من خلال إقامة مصانع أو محطات تبريد، علاوة على التسويق للمنتجات، والعمل على مكافحة سوس النخيل للحفاظ على هذه الثروة الزراعية فى ظل مشاركة واسعة من علماء وباحثين متخصصين حيث سيتم تنظيم محاضرات وورش عمل ومسابقة دولية للمزارعين والمنتجين.