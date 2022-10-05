أسعار النفط تسجل لبرنت 90.68 دولار و86.55 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 90.68 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 86.55دولار للبرميل .

ووافق الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على روسيا، بما فى ذلك تحديد سقف لأسعار النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن العقوبات الجديدة تضم فرض حظر جديد على الصادرات والواردات، إضافة إلى بند جديد تماما يمنع مواطني الاتحاد الأوروبي من الجلوس في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة في روسيا، ويأتي هذا القرار كرد مباشر على الضم الروسي لأربع مناطق أوكرانية.

وقال وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو فى بيان، إنّ قرار تحديد سقف لسعر بيع النفط الروسى المقترح فى إطار الجولة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد موسكو، لن ينطبق على شحنات خطوط الأنابيب، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

وتعتمد المجر، التي كانت أكثر منتقدي العقوبات ضد روسيا في الاتحاد الأوروبي، إلى حد كبير على شحنات الخام الروسية والغاز الروسي، وكلاهما يجري استيراده عبر خطوط الأنابيب.

وكان رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، أعرب عن أمله في أن يرفع الاتحاد الأروبي عقوباته المفروضة على روسيا في ضوء العملية العسكرية فى أوكرانيا، بحلول نهاية العام الجارى.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية، أن أوربان دعا أفراد حزب "فيدس" الذي يترأسه - خلال اجتماع - إلى بذل قصارى جهدهم لضمان رفع أوروبا العقوبات بنهاية العام الجاري على أبعد تقدير.

وكثيرا ما انتقد أوربان - الذي سعى لإقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال السنوات الأخيرة - العقوبات المفروضة، قائلا إنها تضر بأوروبا أكثر من روسيا.