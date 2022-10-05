اليوم السابع
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أسعار الذهب تهبط 5 جنيهات فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 1080 جنيها

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:55 م
أسعار الذهب تهبط 5 جنيهات فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 1080 جنيها أسعار الذهب اليوم
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية في مصر تراجعا بحوالى 5 جنيهات، وبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1080 جنيها للجرام، في حين يواصل السعر العالمي للذهب تسجيل مستويات فوق 1700 دولار، عقب تراجعات الأيام الماضية دون 1660 دولارا بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 926 جنيها.

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.

عيار 24 يسجل 1235 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب 1.5% أمس 4 أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ 3 أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط آمال المستثمرين في أن يخفف الفدرالي الأميركي سياسة الرفع الحاد لأسعار الفائدة، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1723.99 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ 13 سبتمبر 2022.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1730.50 دولار، وواصل مؤشر الدولار الهبوط، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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