أسعار الذهب اليوم تهبط 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 1085 جنيها

كتب إسلام سعيد

هبط سعر الذهب قبل قليل قرابة 15جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1085جنيها بدون إضافة مصنعية وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في مصر.



اسعار الذهب اليوم:

عيار 21 : 1085 جنيه.

عيار 24 : 1240 جنيه.

عيار 18 : 930 جنيه.

عيار 14 : 718.7 جنيه.

الجنيه الذهب: 8680 جنيه.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات منتصف هذا الأسبوع ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ ليفقد الذهب 33 جنيها للجرام ثم ارتفع السعر 22 جنيها ثم عاود التراجع 15 جنيها في تداولات اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً لتتخطي أونصة الذهب مستويات 1705 دولار بعد هبوط إلي 1660 دولار، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية.