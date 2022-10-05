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أحمد عمر هاشم: لا ننسى رسول الله ونذكره فى كل تشهد وصلاة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:32 ص
أحمد عمر هاشم: لا ننسى رسول الله ونذكره فى كل تشهد وصلاة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد وعلى عبد الرحمن

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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الله سبحانه وتعالي من علينا بالبني محمد، قائلآ: "لقد من الله علينا إذا بعث فينا رسولا من أنفسنا.. كنت نبيا وخاتم النبيين وأخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا وينصروه.. مثل قوله تعالي "ورفعنا لك ذكرك".. ربك يقول لا اذكر إلا إذا ذكرت معي.. فلا يذكر رب العزة إلا ويذكر معه حبيبه ومصطفاه.. في التشهد والصلاة والأذان". 
 
وأضاف خلال كلمته على هامش تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: "ما اجتمعنا هنا من أجل أن نحيي ذكري نسيانها.. لم ننسي رسول الله.. نحيي قلوبا غاب عنها الهدي ونشكر الله على نعمته الكبرى.. لا ننساك ونذكرك في كل وقت وحين.. نخاطبك ونقول في كل تشهد وفى كل صلاة.. السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته يا أكرم الخلق". 
 
وتابع: علينا الالتزام بما قاله النبي بضرورة الاعتصام بحبل الله وأن نوحد صفوفنا ونجمع كلماتنا وننصح من ولاه الله أمرنا، متابعا: "بهذه المناسبة الكريمة ادعو الله أن يشفع فينا النبي محمد.. ويجعلنا أمة مطمئنة ويوفق قائد مسيرتنا لخير العباد والبلاد".
 
 

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