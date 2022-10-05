أحمد عمر هاشم: علينا استغلال المولد النبوى فى ذكر الأخلاق ومكارمها

الأمير نصرى

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه فى إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نتشرف بأشرف سيرة فى الوجود لينتفع بها العباد والبلاد وهذا ما أمرنا الله تعالى به، حيث قال: "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا".

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، ننشر السيرة النبوية العطرة فى مناسبة لأشرف خلق الله وبها منزلة أمام الأعين والقلوب، فيعتبر من يريد أن يعتبر وليتعرف الجميع على منزلة الرسول الذى أقسم الله بعمره.

وأكد أنه علينا أن نستغل هذا اليوم فى ذكر الأخلاق ومكارم الأخلاق التى تعلمناها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذكرى تنفع المؤمنين.