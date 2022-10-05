أبو الغيط يؤكد رفضه تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا بنقل سفارة بلادها بإسرائيل للقدس

بيشوى رمزى

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الانزعاج الشديد حيال تصريحات أدلت بها رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس مؤخراً حول نقل السفارة البريطانية فى إسرائيل إلى القدس، مؤكداً رفض الجامعة العربية لأى إجراءات أحادية تمثل خرقاً للقانون الدولي، ولوضعية القدس التاريخية والقانونية.

وأوضح جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن كلمات أبو الغيط جاءت خلال كلمة وجهها إلى مؤتمر حزب المحافظين البريطاني أمس عبر الفيديو حرص في بدايتها على الإعراب عن الحزن لرحيل الملكة إليزابيث الثانية، وكذا تهنئة الملك تشارلز باعتلائه العرش.

وأكد رشدى أن أبو الغيط اغتنم المناسبة لتذكير الحكومة البريطانية بضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والامتناع عن أية إجراءات غير قانونية من شأنها تهديد إمكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض في المستقبل.

ودعا أبو الغيط الحكومة البريطانية إلى اتباع سياسات عملية وخطط عمل من أجل إطلاق عملية سلمية ذات معنى تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.