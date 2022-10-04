91% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على بدالى التموين لمتابعة صرف السلع

في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف حملات الرقابة على بدالين التموين لمتابعة صرف السلع المدعمة، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات الرقابة على بدالين التموين لمتابعة صرف السلع المدعمة.

وأيد 91% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات الرقابة على بدالين التموين لمتابعة صرف السلع المدعمة، بينما عارض 9% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات الرقابة على بدالين التموين لمتابعة صرف السلع المدعمة.