اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 08:10 ص
أكرم القصاص
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91% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على بدالى التموين لمتابعة صرف السلع

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:00 ص
91% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على بدالى التموين لمتابعة صرف السلع الاستطلاع

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في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف حملات الرقابة على بدالين التموين لمتابعة صرف السلع المدعمة، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات الرقابة على بدالين التموين لمتابعة صرف السلع المدعمة.
وأيد 91% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات الرقابة على بدالين التموين لمتابعة صرف السلع المدعمة، بينما عارض 9% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات الرقابة على بدالين التموين لمتابعة صرف السلع المدعمة.
 
 

 

 


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القراء

اليوم السابع

التموين

السلع المدعمة




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