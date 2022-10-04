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478 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:26 ص
478 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب أحمد جمعة

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اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، بأن نحو 478 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من بينهم عضو الكنيست السابقة شولى معلم، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية فى باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شروحات حول هيكلهم المزعوم، عشية "عيد الغفران" وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وتضييقات على المتواجدين فى الأقصى بسحب بطاقاتهم الشخصية، وإخراج بعضهم قسرًا من المسجد الأقصى.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن عشرات المستوطنين نفخوا بالبوق بين قبور المسلمين فى مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقى للمسجد الأقصى.

وكان مئات المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى الليلة الماضية.

وعززت شرطة الاحتلال الإسرائيلى إجراءاتها العسكرية فى مدينة القدس والبلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى عشية "عيد الغفران".


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