‫ الزراعة": إطلاق 448 قافلة بيطرية مجانية لعلاج أكثر من 237 ألف رأس ماشية

كتبت أسماء نصار

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى الآن.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ 448 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ 391 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها 237 الف 361 حيوان، لافتا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأوضح انه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية ل 122 ألف 939 رأس حيوان، فضلا عن انه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية ل 102 ألف 518 رأس حيوان، كذلك تم علاج الامراض المعوية والتنفسية وامراض سوء التغذية لعدد 36 ألف 517 رأس حيوان، واجراء عمليات جراحية لعدد 897 حيوانات، فضلا عن علاج امراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار ل 10 الاف 490 رأس حيوان.