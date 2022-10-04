اليوم السابع
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للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد..

‫وزير الرى: تخفيض رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية 50% من الخميس

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:06 م
‫وزير الرى: تخفيض رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية 50% من الخميس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بتعديل وتخفيض رسوم دخول حدائق الوزارة بالقناطر الخيرية بنسبة تصل إلى 50%، اعتباراً من غد الخميس، مع استمرار العمل بالفئات الجديدة المخفضة حتى بعد انتهاء فترة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد.
 
‎يأتى ذلك إطار إحتفالات مصر بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد ، وللتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على زيارة الحدائق التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بالقناطر الخيرية .
 
وانتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والمقامة على مساحة 13 فدان ، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة ، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة ، وتطوير وتوسعة حديقه التوفيقي بمساحة 3 أفدنة ، والبدء  في تطوير مساحه 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري لتحويلها لحديقة ومتنزه لخدمة المواطنين بمدينة منشأه القناطر بمحافظة الجيزة.
 

وزير الرى

القناطر الخيرية

المولد النبوى

نصر أكتوبر



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