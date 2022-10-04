‫وزير الرى: تخفيض رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية 50% من الخميس

كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بتعديل وتخفيض رسوم دخول حدائق الوزارة بالقناطر الخيرية بنسبة تصل إلى 50%، اعتباراً من غد الخميس، مع استمرار العمل بالفئات الجديدة المخفضة حتى بعد انتهاء فترة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد.
يأتى ذلك إطار إحتفالات مصر بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد ، وللتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على زيارة الحدائق التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بالقناطر الخيرية .
وانتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والمقامة على مساحة 13 فدان ، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة ، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة ، وتطوير وتوسعة حديقه التوفيقي بمساحة 3 أفدنة ، والبدء في تطوير مساحه 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري لتحويلها لحديقة ومتنزه لخدمة المواطنين بمدينة منشأه القناطر بمحافظة الجيزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة