وكيل "تعليم كفر الشيخ" يكرم طلاب ومعلميهم لفوزهم بمسابقة "المشاريع العلمية والحيوية"

كفر الشيخ محمد سليمان

كرم محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أربعة طلاب فائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة "الوسيلة والأجهزة والمشاريع العلمية والحيوية"، وهم أحمد محمد عبدالجواد، إدارة قلين التعليمية، وفارس محمد السنهوري إدارة فوة التعليمية ، وعمر محمد السيد جبريل إدارة بيلا التعليمية ، وهدى أحمد أبو العينين إدارة دسوق التعليمية، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية.

كما كرم المعلمين المشرفين علي الطلاب، مني عبدالغني، وفايزة أبو النضر، ومحمد المكاوي، ومحمد الفخراني، ومحمد حامد السنهوري، موجه عام العلوم، لدوره البارز في تحقيق تلك المراكز المتميزة على مستوى الجمهورية، مطالبا إياه بضرَرة بذل قصارى الجهد في رفع سقف طموحنا في مراكز أكثر وترتيب أعلى في المسابقات القادمة.

مقدما الشكر لهم على الدور الذى يلعبونه في اكتشاف وتبني تلك السمات الإبداعية لدى الطلاب والوصول بأعمالهم إلى الدرجة التي تلقى القبول ومن ثم المنافسة ثم التميز.