وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد العجمى فى جولة مفاجئة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، فى جولة مرورية مفاجئة مقر إدارة أوقاف العجمى، حيث أشاد بما رأه من انضباط للعمل بالإدارة.

وأكد أن الهدف من هذه الجولات هو ضبط سير العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين ومكافأة المجتهدين والأخذ على أيدى المقصرين وإشعار الجميع أن القيادة قريبة من الجميع في كل وقت.

وشدد على ضرورة تحرى الدقة وأعلى درجة الحيطة والحذر عند تحرير المستحقات المالية خصما أو صرفا تحصيلا أو توريدا حفاظا على المال العام وحقوق الغير، مع سرعة ودقة تنفيذ التعليمات الإدارية المطلوبة بأقصى سرعة حفاظا على الوقت وما تتطلبه المرحلة الرهنة.

ويذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية تسلمت الدفعة الثامنة من صكوك الأضاحى بواقع 2 طن لحوم وذلك تحت إشراف الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية وعدد من قيادات المحافظة وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة وفق كشوف أعدتها مديرية التضامن بالتنسيق مع المحافظة ليصل الحق إلى مستحقيه من اهالينا بالإسكندرية.