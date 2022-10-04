وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد معهد العصافرة لمتابعة العملية التعليمية

تفقد الشيخ خميس محمد وكيل أول منطقة الإسكندرية الأزهرية وعدد من قيادات المنطقة لانتظام العملية التعليمية بمعهدى فتيات العصافرة الإعدادى وعبد الحليم محمود ابتدائى، اليوم الثلاثاء فى الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الجديد.

يذكر أن تفقد الشيخ خميس محمد وكيل أول المنطقة الأزهرية بالإسكندرية عددا من المعاهد التعليمية استكمالًا لخطة متابعات معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، ومتابعة انتظام العمل بمعاهد إدارة العامرية يرافقه فاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية و أحمد البرجى مدير التعليم الثانوي والشيخ أيمن شكيل رئيس إدارة العامرية.

وتفقد معهدي همام عبد الجواد الابتدائي والإعدادي وفاطمة الزهراء، وهما من المعاهد التي تخدم أطراف الإسكندرية، كما تم متابعة العمل بإدارة العامرية وخلال المتابعة الشكر للعاملين بالمعهدين والإدارة على الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي وحث الجميع على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من المعهدين وزيادة الدعم من الإدارة التعليمية.