اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة والدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:36 م
وفاة والدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفيت والدة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، صباح اليوم، ونعت القيادات التنفيذية لمحافظة أسيوط وعلى رأسها المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وكافة العاملين بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والعاملين بالمجالس المحلية والقروية ببالغ الحزن والآسى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته التى توفيت اليوم الثلاثاء داعيين المولى العلى القدير أن يلهمه ويلهم أسرتهم الصبر والسلوان. 

وقدم جميع القيادات خالص التعازى للوزير المحافظ وأسرة الفقيدة الراحلة داعيين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر الجميل. 

كانت محافظة أسيوط قد أعلنت عن وفاة والدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط داعيين الله ـ عز وجل ـ أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان. 

 


أسيوط

اخبار أسيوط

تقارير مصرية

محافظ أسيوط

وفاة والده محافظ اسيوط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة