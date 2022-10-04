وزير القوى العاملة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

كتبت آية دعبس

بعث وزير القوى العاملة حسن شحاتة، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، وللقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعون لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة.

وتوجه الوزير بالتهنئة أيضا إلى الشعب المصري العظيم في هذا اليوم الذي جسد عظمة الشعب المصري، وقدمت فيه القوات المسلحة ورجالها البواسل بطولات خالدة في تاريخ الدولة المصرية، وكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وأعرب الوزير في برقيته عن فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ، داعيا الله عز وجل أن يُديمها حُماة للشعب المصري، ودافعا لإستكمال مسيرة التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة.