وزير الرى يشارك باحتفال سفارة ألمانيا بمرور 70 عاماً على العلاقات المصرية الألمانية

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري فى الإحتفالية التى نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة بمناسبة "الوحدة الألمانية" و "مرور 70 عاماً على العلاقات المصرية الألمانية".

وتوجه سويلم بالتهنئة للدولة الألمانية بمناسبة الإحتفال بتحقيق الوحدة الألمانية ، مشيداً بعلاقة الصداقة والتعاون القوية بين مصر وألمانيا والتي تمتد لـ 70 عام منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد سويلم أن مصر حريصة على تعزيز شراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع ألمانيا ، والتي تعتبر عاملاً أساسياً في الحفاظ على الإستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة ، حيث تحرص القيادة السياسية المصرية على تطوير التعاون مع ألمانيا في العديد من المجالات السياسية والأمنية والثقافية والتعليمية والتجارية والاقتصادية ، كما تتشارك مصر وألمانيا الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية ، في ضوء "حوار بطرسبرغ للمناخ" والذى عُقد بالعاصمة الألمانية برلين في شهر يوليو الماضى تمهيداً لمؤتمر المناخ COP27 المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل.

وأشاد سويلم بالجهود الألمانية لدعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية في مصر ، ودعم رؤية مصر في مختلف التطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

كما أشار سويلم إلى الشراكة الاقتصادية بين البلدين ، حيث تُعد ألمانيا حالياً ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في أوروبا ، مشيراً لتزايد حجم الاستثمارات الألمانية في الفترة الراهنة ، وزيادة التعاون فى مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء.

كما يتسع التعاون بين البلدين ليشمل التعاون في مجال الثقافة والتعليم من خلال العديد من المدارس الألمانية والجامعة الألمانية في القاهرة والتي تُساهم في إثراء العلاقات بين البلدين.