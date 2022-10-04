وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكر المولد النبوي: نؤمن مسيرة أمتنا

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الرئيس/عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.. جاء بها:-

بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد إننا نستوحى من هذه الذكرى العطرة ما قدمه صاحب الذكرى " سيدنا مُحمد صلى الله عليه وسلم " للإنسانية جمعاء من تعاليم السلام والتعايش والإخاء .. ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والإعتدال تلك التعاليم والقيم التى تُعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء.

"سيادة الرئيس .. لقد نصرت شعبك فى مواقف

كثيرة .. فبادلتك الأمة المصرية حباً ووفاءً .. ونحن فى هيئة الشرطة على عهدنا نمضى بقيادتكم بعزيمة لا تلين .. لتأمين مسيرة أمتنا

نحو التقدم والنماء .. وليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والرخاء.

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور /حنفى جبالى"رئيس مجلس النواب"..جاء بها:-يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب بصادق التهانى بمناسـبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل لشخصكم العزيز التوفيق والسداد .إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء التى علمنا إياها نبى الهداية والسلام صلى الله عليه وسلم حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ركائز الحق والعدل والمساواة ، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر ودعاة الجريمة ، مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات.

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار /عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"..جاء بها:يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر بصادق التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .. كما أتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء بالتوفيق والسداد لمسيرتكم المعطاءة فى رئاسة مجلس الشيوخ راجياً من المولى عز وجل لمنظومة التشريع المصرى المزيد من التقدم والإرتقاء .

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء"..جاء بها:-بمناسبة إشراقة ذكرى المولد النبوى الشريف يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد .إن إحتفالنا بتلك الذكرى الغراء بما تُجسده مسيرة صاحبها سيدنا مُحمد "صلى الله عليه وسلم " من دروس عظيمة نستلهم منها الإرادة القوية لإستكمال مسيرة التنمية والبناء .. ليدفعنا نحو المزيد من التضحية والعطاء لبلوغ مصرنا مدارج التقدم والعلياء .

حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وسدد على طريق الحق خطاكم

وترسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور/أحمد الطيب "شيخ الأزهر"..جاء بها:-يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى .ونحن نحتفل بمولد سيد الخلق – صلى الله عليه وسلم .. نتوجه للمولى جلت قدرته أن يبارك جهودكم السديدة فى نشر صحيح الدين الحنيف .. وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات.

كما بعث ا وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول /محمد زكى"القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها:-يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُعرب لسـيادتكم والمجلس الأعلـى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصـف وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمنيات ونحن نسترجع فى تلك الذكرى قيم رسخها صاحبها سيدنا مُحمد صلى الله عليه وسلم فى التكاتف والتآزر والإخاء .. نتشرف بتلاحم فريد مع القوات المسلحة الأبية .. عرين الأبطال ومهد التضحيات .. دعماً لمسيرة التنمية والبناء .. لترتقى راية مصرنا دائماً فى العلياء .

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه .. وعاشت مصر عزيزة آمنة

يحدوها التقدم والرخاء.

وارسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق /أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"..جاء بها:-يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسـيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قـواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء .. لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعاً وسيفاً للوطن.

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور / محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"..جاء بها:-بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأسمى الأمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى مولد سيدنا مُحمد " صلى الله عليه وسلم " سائلين المولى

عز وجل بأن يعيد علينا هذه المناسبة العطرة وعلى مصرنا العزيزة وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والتقدم والإزدهار.

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة االدكتور / شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية"..جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشــرطة بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول .. وأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تُقر تفريطاً .. وأن يعيد هذه المناسبة العطرة خير وبركة وأمن وسلام على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وارسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القـيـادات والضـباط والعاملين المدنيين والأمـنــاء والمســـاعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة المولد النبوى الشريف .

إننا إذ نستقبل هذه الذكرى العطرة ونستلهم من صاحبها سيدنا محمد " صلى الله عليه وسلم " وسيرته الشريفة المعانى والقيم والدلالات .. وكيف قدم لنا القدوة فى التضحية والفداء .. من أجل ترسيخ ركائز دولة الحق .. ولإعلاء رايتها خفاقة تهدى البشرية جمعاء لقيم الإعتدال والوسطية والنماء .. نثق فى قدراتكم على حمل

رسالة الأمن لوطن أعزه المولى ورعاه .. وصدق عهدكم فى

البذل والفداء .. لتتواصل بكم مسيرة الشرفاء فى العطاء

والوفاء .

وكل عـــام وأنتم جميعاً بخـــــير،".