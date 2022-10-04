وزير الخارجية الروسى: معظم الدول تدرك أننا على حق بشأن موقفنا حول أوكرانيا

أ.ش.أ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغالبية العظمى من الدول تدرك أن موسكو محقة في موقفها بشأن أوكرانيا.

وأضاف لافروف، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، "أؤكد لكم أن الغالبية العظمى من الدول تدرك أننا على صواب تماما ولكن من الناحية الموضوعية لا تمتلك جميعها الشجاعة والقوة للتحدث بصراحة عن ذلك".

وأوضح أن أغلب الدول العظمى ترفض دعم الخطوات التي يأخذها الغرب في المجال الاقتصادي وضغوط العقوبات الشاملة على روسيا.

وتابع لافروف قائلا" إن الدول الغربية تشعر بنقص الحجج القوية التي تدعم موقفها وتسعى لترهيب جميع الدول الأخرى كالدول النامية في آسيا وإفريقيا واللاتينية، وتستخدم التهديدات والابتزاز لجعل هذه الدول تتخذ موقفا يدين روسيا"، لافتا إلى أن ذلك يعد دليلا آخر على ضعف موقف الغرب الجماعي.

وأضاف لافروف: "إذا كنت تعتقد أنك على صواب فعليك أن تشرح ما تعتقده بشأن تطورات دولية معينة وأن تدع الآخرين يقررون بأنفسهم".