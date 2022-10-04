وزيرة تغير المناخ الباكستانية: 7 ملايين شخص بلا مأوى بسبب الفيضانات

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزيرة تغير المناخ الباكستانية شيري رحمن اليوم الثلاثاء إن أكثر من سبعة ملايين شخص صاروا بلا مأوى، بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا.

وأضافت في مؤتمر بشأن تقديم مساعدات لباكستان في جنيف، أن "بلادها لا تستطيع تحمل المزيد من الإنفاق على التعافي من الفيضانات المدمرة التي يُلقى باللوم فيها على تغير المناخ، وطالبت بتقديم المساعدة الدولية بوتيرة أسرع مع تدشين مطالبة جديدة من الأمم المتحدة لتقديم مساعدات".

وقالت الوزيرة: "ليس بمقدورنا منح اقتصادنا أي حافز، على العالم المتقدم تسريع تمويل الكوارث الناجمة عن المناخ".

وفي تصريحات سابقة، قالت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث إن الفيضانات في باكستان أثرت على حوالي 33 مليون شخص وقتلت 1314 شخصا على الأقل، من بينهم 458 طفلا.

وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات تسببت في أضرار لا تقل عن 10 مليارات دولار (8.5 مليار جنيه إسترليني).