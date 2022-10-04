وزارة المالية الأوكرانية تعلن تلقى نحو 530 مليون دولار من البنك الدولى

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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ستتلقى 9. 529 مليون دولار من البنك الدولي كتمويل إضافي للاحتياجات العاجلة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم التوقيع على اتفاقية التمويل الإضافي بين وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو والمدير الإقليمي للبنك الدولي لأوروبا الشرقية أروب بانيرجي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه سيتم تقديم قرض بقيمة 9. 529 مليون دولار بشروط تفضيلية بضمان بريطانيا والدنمارك، وتبلغ فترة سداد القرض 19 عاما مع فترة سماح مدتها خمس سنوات، وسيكون معدل الفائدة هو 25. 0 بالمائة سنويا.

وقال مارشينكو خلال حفل توقيع الاتفاقية "إن الأموال التي تم جمعها ستجعل من الممكن الحفاظ على فعالية واستقرار أداء نظام الإدارة العامة الأوكراني ومواصلة تمويل الاحتياجات الاجتماعية العاجلة في ظروف الأحكام العرفية".

وسيتم تحويل أموال القرض إلى الصندوق العام لميزانية الدولة لأوكرانيا لسداد المدفوعات لموظفي قطاع الميزانية، وتوفير مدفوعات المعاشات التقاعدية وبعض برامج المساعدة الاجتماعية الحكومية، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والنازحين، وكذلك مدفوعات خدمات الرعاية الصحية في إطار برنامج ضمان الرعاية الصحية.

ويُشار إلى أنه قد يوافق البنك الدولي على حزمة بقيمة مليار دولار من المساعدات المالية الإضافية لأوكرانيا في نوفمبر 2022.