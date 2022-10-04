اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هبة مجدى من الندوة التثقيفية: "حرب أكتوبر نقلة إلى مرحلة عزة وانتصار"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:18 ص
هبة مجدى من الندوة التثقيفية: "حرب أكتوبر نقلة إلى مرحلة عزة وانتصار" الفنانة هبة مجدى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدثت الفنان هبة مجدى، عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر قائلة: "حرب أكتوبر مكنتش حرب خضنها أو نصر عكسرى حققناه.. دى نقلة نقلة من مرحلة لمرحلة.. من مرحلة انكسار إلى مرحلة عزة وانتصار". 

 

وأضافت خلال كلمتها فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "النهاردة بعد مرور 49 سنة.. نطلق شعلة النصر.. ونتكلم عن تاريخ مصر.. من جيل إلى إلى جيل.. من جيل أكتوبر العظيم.. إلى جيل الحاضر والمستقبل.. أبناء مصر الأوفياء.. الشعلة هتكون قناة السويس فى النصب التذكاري.. أول مكان اترفع فيه العلم المصرى.. وهتفضل مضاءة للعام القادم احتفالا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد.. تحيا مصر".

 

وتحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذى سيظل خالدًا فى تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التى صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية فى ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".

 


الرئيس السيسي

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

حرب أكتوبر

ذكري حرب أكتوبر

الندوة التثقيفية

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

السيسى

القوات المسلحة



الموضوعات المتعلقة

بدء فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 بحضور الرئيس السيسي

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:03 ص

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:57 ص

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:49 ص

الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة "أكتوبر.. إرادة وطن"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:48 ص

الرئيس السيسى يشهد بعد قليل الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:44 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة