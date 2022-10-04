هبة مجدى من الندوة التثقيفية: "حرب أكتوبر نقلة إلى مرحلة عزة وانتصار"

تحدثت الفنان هبة مجدى، عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر قائلة: "حرب أكتوبر مكنتش حرب خضنها أو نصر عكسرى حققناه.. دى نقلة نقلة من مرحلة لمرحلة.. من مرحلة انكسار إلى مرحلة عزة وانتصار".

وأضافت خلال كلمتها فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "النهاردة بعد مرور 49 سنة.. نطلق شعلة النصر.. ونتكلم عن تاريخ مصر.. من جيل إلى إلى جيل.. من جيل أكتوبر العظيم.. إلى جيل الحاضر والمستقبل.. أبناء مصر الأوفياء.. الشعلة هتكون قناة السويس فى النصب التذكاري.. أول مكان اترفع فيه العلم المصرى.. وهتفضل مضاءة للعام القادم احتفالا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد.. تحيا مصر".

وتحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذى سيظل خالدًا فى تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التى صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية فى ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".