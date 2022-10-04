نقل 400 طالب بمدرسة قاسم أمين بالإسكندرية لمدارس مجاورة حفاظا على حياتهم

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنه فور صدور قرار إخلاء مدرسة قاسم أمين بمنطقة الجمرك تم تسكين طلاب مدرسة قاسم أمين، والتى تعد من المدارس ذات الطابع الأثرى، إلى مدرسة إسماعيل صبرى الرسمية لغات، والمجاورة لها مباشرة، كما تم تسكين طلاب مجمع الشهداء تجارى خدمات والتى كانت مسكنة على مدرسة قاسم أمين فترة مسائية، ليتم تسكينهم من جديد على مدرسة المنشية الابتدائية، وتم إدخال المبنى ضمن خطة الصيانة الشاملة.



وأوضحت إدارة الجمرك التعليمية أن قوة مدرسة قاسم أمين الطلابية حوالى 400 طالبة بواقع 280 طالبة في الصفين الأول والثانى الإعدادى، و120 طالبة في الصف الثالث الاعدادى، وبالتالى نجحنا في توفير بديل مجاور للمدرسة.



واضافت تعليم الجمرك، إن المدرسة تعرضت لتساقط أجزاء في سقوط أجزاء من المحارة في غرف البدروم وتصدع في بعض الأعمدة، و أن المدرسة على مسطح كبير وتضم 4 مبان بما فيها مبنى آيل للسقوط وسيتم هدمه وبناء مبنى جديد بدلاً منه في أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن الضرر شمل سقوط محارة في البدروم وتصدع في في بعض الأعمدة بالمبنى.



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