اليوم السابع
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نقابة أطباء الإسماعيلية تكرم وكيل الصحة وأبناء العاملين المتفوقين دراسيا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:54 ص
نقابة أطباء الإسماعيلية تكرم وكيل الصحة وأبناء العاملين المتفوقين دراسيا حفل التكريم
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نظمت نقابة الأطباء بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور سعيد الشربينى نقيب الأطباء، احتفالاً موسعاً بمقر النقابة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لتكريم أبناء الأطباء المتفوقين دراسياً بالمرحلتين الدراسية والجامعية، وسط حضور أعضاء النقابة، ولفيف من أطباء الإسماعيلية.

وفى تقليد سنوى تنظمه النقابة لتكريم الأطباء الذين ساهموا فى خدمة القطاع الطبى، وكان لهم دور كبير فى العطاء ومساندة المرضى والعمل العام، تم تكريم الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

كما تم تكريم أبناء الأطباء المتفوقين دراسيا وعلميا ودينيا ورياضيا، بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى التخرج والحصول على درجة الماجيستير والدكتوراه.

 


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