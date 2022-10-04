نفاد المياه من أكثر من 1200 بئر فى كاليفورنيا بسبب الجفاف الشديد

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الجفاف الذى تشهده ولاية كاليفورنيا هذا العام قد أدى إلى نفاد المياه من أكثر من 1200 من الآبار، بزيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى، وذلك وفقا لوزارة الموارد المائية بالولاية. وكانت الولاية قد سجلت جفاف اقل من 100 بئر سنوي فى أعوام 2018 و 2019 و 2020.

ولفتت الوكالة إلى ان أزمة المياه الجوفية أكثر ضراوة فى وادى سان خواكين، المعقل الزراعى لكاليفورنيا والذي يصدر الفواكه والخضروات والمسرات حول العالم.

ويعكس تضاؤل إمدادات المياه الجوية مدى فداحة الجفاف فى كاليفورنيا والذى يدخل الىن عامه الرابع. ووفقا لهيئة مراقبة الجفاف، فغن أكثر من94% من الولاية فى جفاف فادح أو شديد أو استثنائى.

وقد شهدت كاليفورنيا لتوها السنوات الثلاث الأكثر جفاف على الإطلاق. وقال مسئولو المياه فى الولاية إنهم يستعدون لعام جاف آخر لان ظاهرة الطقس المعروفة باسم لا نينيا من المتوقع ان تحدق للعام الثالث على التوالي.

ولا يحصل المزارعون فى كاليفورنيا سوى على القليل من مياه الخزانات بالولاية، لذلك يقومون بضح المياه الجوية لرى المحاصيل، وهو ما تسبب فى انخفاض منسوب المياه فى جميع أنحاء الولاية. وتظهر البيانات أن 64% من الآبار تحت مستوى المياه الطبيعى.

وأوضحت الوكالة إن الجفاف الشديد الذى يغرق فيه الغرب الأمريكي، يجعل مزيد من المناطق القروية غير قادرة على الوصول إلى المياه الجوفية، حيث أن الضخ الثقيل يستنزف طبقات المياه الجوفية التي لا تتجدد بفعل الأمطار والثلوج.