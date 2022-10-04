نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية بقرية دمشير

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة والمرور الميداني على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بمراكز المحافظة، الى جانب إحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع متابعة منظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، للاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.



من جانبه أجري الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية بقرية دمشير بمركز المنيا، رافقه خلالها الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا.



شملت جولة النائب تفقد الوحدة الصحية بقرية دمشير، حيث تابع سير العمل وتواجد الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية والأمصال، كما حرص على متابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة داخل الوحدة، لقياس مدى التزام الأطقم الطبية، والعاملين، بالمواعيد المقررة واستمرار العمل على أكمل وجه، موجهاً وكيل وزارة الصحة بإحالة عدد من موظفي الوحدة للتحقيق لتركهم العمل.



كما أجري نائب المحافظ جولة تفقدية مفاجئة على مقر الوحدة المحلية لقرية دمشير، لمتابعة سير العمل، ومدى الالتزام التام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لمتابعة مدى التزام العاملين بمواعيد العمل المقررة حيث وجه بإحالة عدد من الموظفين للتحقيق بسبب ترك العمل، كما تم المرور على الأقسام الخاصة بتراخيص البناء والمتغيرات المكانية، والتنظيم، والإدارة الهندسية، وذلك بهدف متابعة الإجراءات المتبعة من الوحدة المحلية في تنظيم العمل وتطبيق أحكام القانون، بالإضافة للتأكد من إجراء المعاينات على أرض الواقع من المهندسين الاستشاريين وفني التنظيم والمتغيرات المكانية.



وخلال الجولة وجه نائب المحافظ بتحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أحد المواطنين، والذي يعرض ذبائح (تم ذبحها خارج المجازر المعتمدة)، أمام منزله للجمهور، بما يخالف القانون ويعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر.



كما واصل نائب محافظ المنيا، جولاته الميدانية المفاجئة، لمتابعة مدى الالتزام التام لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم المرور على عدد من المخابز "الفينو" بمركز بني مزار شمال المحافظة، للتأكد من الأوزان وتواجد الشهادات الصحية، بالإضافة للمرور على أسواق السوبر ماركت للتأكد من جودة المعروضات على المواطنين.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار، مفتشي الأغذية بمديرية الصحة، مدير إدارة التموين ومفتشي التموين بمركز بني مزار، مباحث تموين شمال المنيا.



أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات لعدم وجود شهادات صحية، ومخالفات نظافة، ولوجود منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة لسحب عينات من إحدى أنواع الزيوت وإرسالها للمعامل للتأكد من مدي صلاحيتها للاستخدام.



أكد نائب المحافظ، أنه في إطار تنفيذ توجيهات السيد محافظ المنيا، سيتم تنظيم جولات ميدانية مفاجئة بجميع مراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط من خلال متابعة الحالة العامة بالشوارع والأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق الصالح العام للمواطنين.

الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بقرية دمشير (4)



نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بقرية دمشير (1)



نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بقرية دمشير (2)