نائب محافظ الإسماعيلية يكرم 4 بطلات بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال للناشئين

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بتكريم 4 بطلات من محافظة الإسماعيلية حاصلات على ميداليات ذهبية بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال للناشئين والشباب والمقامة بدولة المغرب الشقيقة فى الفترة من 23 حتى 30 سبتمبر 2022، وذلك بحضور سامي عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية وهانى على، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحسمة وعصام حلمى، المدير الفنى لمركز الشباب.

وضمت قائمة المكرمات كل من اللاعبة رحمة أحمد عبد الرازق (من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي) والحاصلة على 6 ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى حصولها على كأس أفضل لاعبة بالبطولة ميزان 76 كجم (سن من 17 - 20) ناشئين وشباب، واللاعبة حنين أحمد محمد (من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي) والحاصلة على 6 ميداليات ذهبية ميزان 59 كجم (من 17 - 20 سنة) ناشئين وشباب، واللاعبة روفيدة فتحي طه (من المؤسسة العسكرية) والحاصلة على 3 ميداليات ذهبية ميزان 71 كجم (تحت سن 20) شباب، واللاعبة هدير وائل إمبابي والحاصلة على 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية ميزان 49 كجم (تحت سن 20) شباب.

ومن جانبه، أشار سامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية إلى أن البطلات حصدن ميداليات ذهبية فى البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للناشئين و الشباب بالمغرب في أوزان مختلفة (ثلاث بطلات من مركز شباب المحسمة وواحدة من الإسماعيلية).

وأضاف "هاني" أن مركز شباب المحسمة يحرص على تقديم كل الدعم للاعبيه من أجل الحصول على البطولات العالمية والعربية.

وأعرب "عصام" عن تحية وتقدير اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وحرصه الدائم على تكريم مثل هؤلاء الأبطال ودعمه الكامل لهم نظرًا لتفوقهم وحصادهم ميداليات فى البطولات العالمية والعربية، وفى نهاية التكريم، حرص "عصام" على التقاط الصور التذكارية مع البطلات.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على رعاية الرياضيين والأبطال وتكريمهم؛ تقديرًا لدورهم الرائد والمتميز في تمثيل جمهورية مصر العربية فى العديد من المحافل الدولية والبطولات الأفريقية.