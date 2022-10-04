مياه الشرقية تعقد اجتماعا مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم لترشيد الاستهلاك

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتعزيز مفهوم ترشيد إستهلاك مياه الشرب من خلال تنفيذ أنشطة التوعية المائية لطلبة المدارس.

وأوضح، أن الشركة تستهدف طلبة المدارس لتعزيز مفهوم ترشيد إستهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وأن غرس هذه القيم فى المراحل الطلابية المختلفة، يساعد الشركة لتحقيق رسالتها نحو ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ علي شبكة الصرف الصحي.

وفي هذا السياق، عقد فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، الدكتورة مي عزت مصطفي مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية اجتماع تنسيقي مع الأستاذ محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وبحضور السيد الأستاذ أسعد فاروق مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، لمناقشة آليات تعزيز سبل التعاون بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالشرقية للتواصل مع الطلاب بمختلف الفئات العمرية بمدارسهم، من ناحيه وتنظيم زيارات ميدانية للمحطات المرشحة الكبرى لتعريف الطلاب بمراحل تنقية المياه.

وأعرب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية سعادته بالدور البارز الذي تمثله الإدارة العامة للتوعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة، والتي من أهم أهدافها غرس قيم ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي وأيضا توفير خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لكافة المواطنين بالريف المصري.