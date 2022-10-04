منتدى Top 50 women يعقد ندوة عن النساء والمناخ استعدادا لـCOP27

كتبت ريم عبد الحميد

مع استعدادا مصر لاستضافة ورئاسة الجلسة الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة المناخية بشأن تغير المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، يعقد منتدى TOP 50 Women بالتعاون مع معهد التخطيط القومى، وشركة DCarbon للاستشارات ندوة بعنوان " نساء نحو الاستدامة".

وتقدم الندوة أول تدريب عن الوعى بالمناخ للنساء فى الأعمال والقادة الإناث، ودور النساء فى التعامل مع هذه التغييرات، حيث أصبحت النساء أكثر الفئات تضررا، وفقا للتقارير الدولية. وستعقد الندوة يوم 12 أكتوبر الجارى.

وتشمل أجندة الجلسة توجيها عن قمة المناخ القادمة COP 27 ودورها فى تعزيز الجهود الدولية فى هذا الشأن، إلى جانب مناقشة دور النساء فى العمل المناخى. كما أنها سترفع الوعى بين النساء عن مخاطر هذه التغيرات. فكما أثبتت الدراسات ذات الصلة، تعتبر النساء الفئة الأكثر تضررا من التغير المناخى اقتصاديا واجتماعيا.

وقد اتخذت مصر بالفعل خطوات جادة للتخفيف من أثار تغير المناخ بما فى ذلك إنشاء المجلس الوطنى لتغير المناخ برئاسة رئيس الحكومة مصطفى مدبولى. فضلا عن ذلك، تم دمج مزيد من القطاعات الاقتصادية فى جهود العمل المناخى فى التنمية.

ويتم فى الوقت الحالي تنفيذ استراتيجيات التغير المناخى من التكيف وتحفيف الآثار، بالتعاون مع الوزارات وصندوق المناخ الأخضر لوضع خطة لجذب استثمارات للعمل المناخى الإيجابى.

وستعقد الندوة بوجود د. أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى، ود. إيهاب شلبى رئيس مجلس الإدارة والمدير الإدارى لشركة DCarbon، ود. هشان عيسى، خبير التمويل المناخى ود. هالة أبو على من مركو للتخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومى.

ويعد منتدى Top 50 women أول منصة من نوعها تجمع الإناث التكنوقراط فى مصر. وتم تأسيس المنتدى من قبل 50 من النساء اللاتى يعتبرن الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد المصرى وذلك خلال قمة مصر من أجل الأفضل 2016، والتى عقدت فى يناير 2016 برعاية رئيس الحكومة المصرية. ويستهدف المنتدى تعزيز دور النساء كشريكات رئيسيات فى التنمية الاجتماعية الاقتصادية. وعضوات المنتدى وزيرات مصريات ومسئولات تنفيذيات يعملن مع شركات كبرى فى قطاعات اقتصادية متنوعة وأيضا رائدات أعمال.