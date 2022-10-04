اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مقتل وإصابة 7 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة في شبوة جنوب شرق اليمن

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:27 م
مقتل وإصابة 7 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة في شبوة جنوب شرق اليمن اليمن - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قُتل جنديان يمنيان، وأصيب 5 آخرون من قوات حماية قاطرات نقل النفط بخط (العبر - العقلة)؛ جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.


وذكرت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن جنديين من أفراد اللواء 37 مدرع التابع للمنطقة العسكرية الأولى، قتلا وأصيب خمسة آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور قاطرات نقل النفط مع الحماية بخط العبر في شبوة.


وأوضحت أن القاطرات المستهدفة كانت متجهة من الخشعة بمحافظة حضرموت إلى العقلة بمحافظة شبوة.


وشددت على أن الحادث الإرهابي والإجرامي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن أفراد القوات المسلحة لن تثنيهم مثل هذه الأعمال عن القيام بواجبهم في محاربة أشكال التطرف والإرهاب وحماية الممتلكات العامة والخاصة.


اليمن

انفجار باليمن

انفجار عبوة ناسفة باليمن

محافظة شبوة اليمنية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة