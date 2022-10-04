معاينة عقار اشتعل به حريق فى الهرم تكشف: القمامة السبب

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لعقار اشتعل به حريق بمنطقة الهرم، وتبين أن النيران اندلعت بكمية من القمامة بمنور العقار، وتم السيطرة عليها قبل امتدادها لشقق العقار.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من المقيمين بالعقار، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمنور عقار في منطقة الهرم، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.