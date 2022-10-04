معاون وزير الإسكان يعرض فرص الاستثمار العقارى بمصر بملتقى المستثمرين بالسعودية

كتب أحمد حسن

وليد عباس: الحكومة المصرية اتخذت خطوات كثيرة بشأن تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين

شارك الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بملتقى المستثمرين بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع احتفال المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني، وذلك نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانطلاقا مما تشهده الدولة المصرية من حراك كبير في جميع المجالات لدفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وعرض الفرص المتاحة لا سيما في القطاع العقاري تزامناً مع ما تشهده مصر من نهضة عمرانية في السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستعرض الدكتور وليد عباس، الطفرة الهائلة التي حققتها الدولة المصرية في القطاع العقاري مدفوعاً باهتمامها بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في مختلف المجالات من ( مدن جديدة - طرق – نقل – اتصالات - )، وغير ذلك من المجالات لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وما أفضت إليه من نتائج أبرزها مضاعفة مساحة المعمور المصري، وتخفيض نسبة البطالة، وتحقيق نمو اقتصادي، رغم ما شهده العالم من أزمات وتحديات متتالية بالسنوات الأخيرة.

وخلال مشاركته بالملتقي، سلط معاون وزير الإسكان، الضوء على المناخ الاستثماري في مصر وما تتمتع به الدولة المصرية من فرص واعدة لا سيما في القطاع العقاري في ظل توافر العمالة، وحجم الطلب السنوي الكبير والمتزايد على العقارات، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة لإقامة المشروعات، وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات كثيرة بشأن تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، بجانب الأسعار المنخفضة مقارنة بالدول المحيطة وغير ذلك من مميزات تتمتع بها مصر في ذلك الشأن.

وأكد الدكتور وليد عباس، حرص مصر على تعزيز التعاون وزيادة روابط الأخوة مع الأشقاء في الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية، وكذا الحرص على تقديم جميع التيسيرات للمستثمرين وتذليل أي عقبات تواجه الاستثمار بمصر.

وانتهى اللقاء بعرض الدكتور وليد عباس، نماذج للفرص الاستثمارية المتاحة ببعض المدن الجديدة منها مدن ( القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – أسوان الجديدة – السادس من أكتوبر )، موجهاً الدعوة للمستثمرين المشاركين في الملتقى للاستثمار في مصر.