معاون محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ مشروعات إنشاء أسواق ومواقف ووحدات إطفاء

قام الدكتور محمد جبر معاون محافظ بنى سويف، منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف بزيارة لقرية سدس، وبحضور وليد كامل نائب رئيس مركز ومدينة ببا فى إطار توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الزيارة تم متابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذى لبعض المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"والتى تشمل إنشاء وتطوير نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف العمومية للسيارات، ضمن المشروعات التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية.

وتم عقد اجتماع بحضور ممثلين عن جهاز التعمير والإسكان وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، تم خلاله، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الأسواق، المواقف، ووحدة الإطفاء، والتي سيتم تنفيذها بالقرية ضمن المبادرة ، حيث أشار "جبر" إلى توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بأهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة المشروعات بحسب البرامج الزمنية المحددة، لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منه على المواطنين، بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للأهالي بتلك القرى.