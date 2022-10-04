مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية بينها 5 رحلات من بولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 17 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 2500 سائح، من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع.

وتبين أن جداول وصول اليوم هي، 5 رحلات من بولندا، و4 رحلات من ايطاليا، و3 من التشيك، ورحلة من المانيا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من ايطاليا واخري من هولندا ورحلة من سويسرا، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق .

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن هناك زيادة 7 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى فى الرحلات الألمانية بعدد 3 رحلات وزيادة رحلة إيطالى ورحلة هولندى رحلة وفرنسى وسويسرى.

وتصدرت السياحة التشيكية فى المقدمة وتاليها الالمانية ثم البولندى، وتصل الرحلات من بلجيكا بواقع 3 رحلات، و3 رحلات داخلية، و5 رحلات هولندية، و18 رحلة ايطالية و20 من المانيا، 31 رحلة تشيكى و18 رحلة بولندى، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، وسلوفاكيا والنمسا والمجر ورحلتين من فرنسا.