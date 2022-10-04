اليوم السابع
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"مصر للطيران" تستقبل طبيبا أنقذ حياة رضيع على رحلة مالبينسا بالورود.. صور

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:32 ص
"مصر للطيران" تستقبل طبيبا أنقذ حياة رضيع على رحلة مالبينسا بالورود.. صور مصر للطيران تستقبل طبيباً أنقذ حياة طفل رضيع علي رحلة مالبينسا بالورود
كتبت رحاب نبيل

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استقبل فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران الطبيب " دافيد ماجد " بباقة من الورود عقب وصوله على متن رحلة الشركة رقم MS706 القادمة من مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك تقديرًا للدور الإنسانى الذى قام به على متن رحلة الذهاب إلى ميلانو 20 سبتمبر الماضى بإنقاذ حياة طفل رضيع تعرض لوعكة صحية طارئة على متن الطائرة، حيث أصر الطبيب على الجلوس بجوار الطفل طوال الرحلة لمتابعة حالته الصحية بمساعدة طاقم الضيافة حتى وصول الطائرة إلى وجهتها بمطار ميلانو.

وكانت شهدت رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مالبينسا فى إيطاليا، قيام راكب إيطالى من أصل مصرى يعمل طبيبا بموقف إنسانى مع رضيع مريض كان مسافر مع اسرته على الطائرة، ظل بجواره خلال ساعات السفر ومتابعة حالته الصحية حتى الوصول إلى إيطاليا.

فوجئ طاقم ضيافة الطائرة والذى ضم وليد العزب وأحمد جمال بصعود أسرة مسافرة ومعها رضيع مريض، وتم تزويد الطائرة بـ 5 أسطوانات أوكسجين لمساعدته فى السفر، وفور جلوس الأسرة بالطائرة وجد طاقم الضيافة دكتور إيطالى من أصل مصرى أصر على الجلوس بجوار الرضيع لمتابعة حالته الخطيرة واستبدال أسطوانات الأوكسجين له، والإشراف على حالته لحين موعد الوصول إلى مالبينسا دون أن يطلب منه أحد.

وظل الدكتور دافيد ماجد حسين "40 عاما" واقفا مدة الرحلة 4 ساعات ومعه المضيف احمد جمال يساعده، واقاموا غرفة عناية مركزة للرضيع وهو بين أحضان أمه وابيه حتى الهبوط فى إيطاليا، حيث وجه طاقم الطائرة الشكر للطبيب على شهامته وتطوعه فى متابعة حياة الرضيع طوال وقت الرحلة منذ الإقلاع وحتى الهبوط.

 
 
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