مصرع 10 من متسلقى الجبال بعد انهيار جليدى فى شمال الهند

وكالات

لقى ما لا يقل عن 10 من متدربى تسلق الجبال مصرعهم، بعدما جرفهم انهيار جليدى فى جبال الهيمالايا بشمال الهند، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن 11 آخرين فى عداد المفقودين.

وقال قائد شرطة ولاية أوتارانتشال، أشوك كومار، إن مجموعة من 29 شخصا تعرضت لانهيار جليدى على قمة جبلية تقع فى سلسلة جبال غانغوترى بجبال غارهوال فى الهيمالايا صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ انتشلوا ثمانية ناجين من بين الثلوج وقاموا بنقلهم إلى مستشفى محلى لتلقى العلاج.

وأوضح كومار أن جميع المفقودين كانوا يخضعون للتدريب فى معهد لتسلق الجبال، فى منطقة بعيدة عن موقع الانهيار الجليدى.

وقال بوشكار سينغ دامى، رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، إن القوة الوطنية للاستجابة للكوارث والجيش الهندى نشرا فرقا للمساعدة في جهود الإنقاذ، فيما نشر سلاح الجو الهندى مروحيتين للبحث عن المفقودين.

قال أميت شودرى، المسؤول فى الاتحاد الدولى لتسلق الجبال والضابط السابق بالقوات الجوية الهندية: "هذه هى المرة الأولى فى تاريخ تسلق الجبال بالهند أن تلقى مثل هذه المجموعة الكبيرة من متدربى تسلق الجبال حتفها فى انهيار جليدى".