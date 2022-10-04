مصرع طفل غرقا بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ طفل عمره 10 سنوات أنفاسه الأخيرة، غرقا بمياه ترعة بمحافظة الشرقية، لعدم إجادته السباحة وتم نقل جثمانه إلى مستشفى أبوحماد وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" عبد الناصر م إ " 10 سنوات جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء قيام الطفل بالاستحمام بمياه ترعة بجوار كوبرى السعدية وغرق لعدم إجادته السباحة ولفظ أنفاسه الاخيرة، وتم نقل جثمانه بمعرفة الأهل إلى مستشفى أبوحماد،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.