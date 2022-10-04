اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:11 م
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مصرع طالب صدمته سيارة مسرعة فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:36 م
مصرع طالب صدمته سيارة مسرعة فى الإسماعيلية اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى طالب بالصف الأول الإعدادى بالإسماعيلية مصرعه صدمته سيارة مسرعة عقب خروجه من المدرسة وتم نقل الجثة الى ثلاجة المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ  مفاده وقوع حادث تصادم سيارة بطالب يدعى محمد حسين الغبوشى طالب بالصف الأول الاعدادى بمدرسة الحاج عبدالله بمنطقة التعاون دائرة مركز الإسماعيلية وذلك أثناء خروجه من المدرسة وعودته الي منزله ولقى مصرعه.
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع الطالب وتم نقل جثة الطالب الى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان. 
 
 

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