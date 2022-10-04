مصرع سيدة صدمتها دراجة نارية بطريق المنصورة الدائرى

فريق المحافظات

‏لقيت سيدة في العقد الرابع من عمرها مصرعها، بعدما صدمتها دراجة نارية ودهستها سيارة تاكسي، على الطريق الدائري بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة أثناء عبورها الطريق الدائري بمدينة المنصورة.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ، وتبين أن السيدة التي لقيت مصرعها تدعى "عبير.ال.أ" 43 سنة، ومقيمة بمنطقة جديلة بالمنصورة.

وبالفحص وسؤال شهود العيان، تبين أنه أثناء عبور السيدة الطريق أمام إحدى المدارس الخاصة، اصطدمت بها دراجة نارية، وفر قائدها هاربًا.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.