مسجل خطر يعترف بتفاصيل سرقته حقيبة من سيدة وإلقاء مادة كاوية على ابنها بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بسرقة حقيبة يد من سيدة بالعمرانية، وإلقاء مادة كاوية على ابنها أنه غافل السيدة وخطف حقيبتها وفر هاربا، وخلال هروبه حاول إبنها "عامل" الذي كان بصحبتها ملاحقته، فألقى عليه مادة كاوية.

أضاف أنه استخدم توك توك مسروق في محاولة الهرب، وذكر أنه سرق التوك توك أثناء ركنه بأحد الشوارع، وأرشد عن مكان سرقته، وتوصل رجال المباحث لمالك التوك توك، الذي وجه اتهاما للعاطل بالسرقة.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة أحد الأشخاص حقيبة يد من سيدة بالعمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مسجل خطر سرق حقيبة سيدة تحتوي على مبلغ مالي وهاتف محمول، وأثناء مطاردة إبنها للمتهم الذي فر هاربا بواسطة توك توك، ألقى المتهم مادة كاوية على ابن السيدة، مما أسفر عن إصابته.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبين أن التوك توك مسروق فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.