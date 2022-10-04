اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 08:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مستشار بأكاديمية ناصر: الرئيس السيسى يراهن دائما على تفوق وصمود الإنسان المصرى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:03 م
مستشار بأكاديمية ناصر: الرئيس السيسى يراهن دائما على تفوق وصمود الإنسان المصرى جانب من الاحتفالية
الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: إن ما يتم من أعمال تنمية وإظهاره وإبرازه بصفة دائمة فى وسائل الإعلام، يرد على الأكاذيب والشائعات، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للجهات المختصة والشباب.
 
وأضاف اللواء محمد زكي الألفي خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن الشائعات شكل من أشكال الحروب التى توجه ضد الشعوب لتهزم نفسها بنفسها، موضحًا أننا نعانى منذ فترة طويلة من مثل هذه الحروب.
 
وتابع الألفى: "الرئيس السيسى دائما ما يراهن على تفوق وصمود الإنسان المصرى فى أى شئ يواجه الوطن"، مضيفا أن الروح الحالية هى استمرارا لروح أكتوبر.
 
 
 

التنمية

أكاديمية ناصر العسكرية

وسائل الإعلام

الأكاذيب والشائعات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة