مستشار بأكاديمية ناصر: الرئيس السيسى يراهن دائما على تفوق وصمود الإنسان المصرى

الأمير نصرى

قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: إن ما يتم من أعمال تنمية وإظهاره وإبرازه بصفة دائمة فى وسائل الإعلام، يرد على الأكاذيب والشائعات، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للجهات المختصة والشباب.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن الشائعات شكل من أشكال الحروب التى توجه ضد الشعوب لتهزم نفسها بنفسها، موضحًا أننا نعانى منذ فترة طويلة من مثل هذه الحروب.

وتابع الألفى: "الرئيس السيسى دائما ما يراهن على تفوق وصمود الإنسان المصرى فى أى شئ يواجه الوطن"، مضيفا أن الروح الحالية هى استمرارا لروح أكتوبر.