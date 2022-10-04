وأعرب يرماك - خلال لقائه دودا في وارسو، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، "عن أمله في الحصول على دعم بولندا الاستباقي في مسألة عضوية أوكرانيا فى الناتو وتوفير ضمانات أمنية دولية لدولتنا".

وشدد بشكل منفصل على التوصيات التى أعدتها مجموعة العمل الدولية المعنية بالضمانات الأمنية لأوكرانيا فيما يتعلق باتفاق كييف الأمني​، والذي سيعمل الجانب الأوكراني على تنفيذه مع الشركاء.

وناقش يرماك ودودا أيضا استمرار المساعدة الأمنية للجيش الأوكراني والاحتياجات الملحة لقوات الدفاع الأوكرانية وأمن الطاقة والاستفتاءات الزائفة الروسية في أوكرانيا من بين قضايا آخرى.