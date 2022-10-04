مسئول عسكرى أمريكى: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يزعزع استقرار المنطقة

طوكيو (أ ش أ)

بحث رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الذاتى اليابانية يامازاكى كوجى اليوم الثلاثاء، مع قائد القوات الأمريكية فى المحيطين الهندى والهادى جون أكويلينو إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى قبل ساعات، وذلك فى وزارة الدفاع بطوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن يامازاكي أبلغ أكويلينو بأن إطلاق الصاروخ يمثل تحديا خطيرا لليابان والمجتمع الدولي كما أنه يعد تهديدا خطيرا لليابان، مشيرة إلى أن يامازاكي قال إنه يعتزم التعاطي مع الوضع من خلال العمل عن كثب مع أكويلينو.

بدوره، قال أكويلينو "إنه تحدث عبر الهاتف مع يامازاكي قبل لقائهما"، وأضاف أنه يتواصل مع اليابان في كل مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا.

وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ويزعزع استقرار المنطقة، معربا عن إدانته الشديدة لعمليات الإطلاق.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية قد قال في وقت سابق اليوم "إن قوات الدفاع الذاتي في البلاد لم تتخذ إجراءات لتدمير الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية قبل ساعات".

وأضاف ماتسونو هيروكازو أن قوات الدفاع الذاتي رصدت وتعقبت الصاروخ منذ إطلاقه حتى هبوطه"، مشيرا إلى أنها لا تعتقد أن الصاروخ سيتسبب في حدوث أضرار في الأراضي اليابانية إلا أن عملية إطلاقه تنطوي على مخاطر جسيمة.

ولفت إلى أن الحكومة اليابانية قدمت على الفور احتجاجا شديدا لكوريا الشمالية من خلال سفارتها في بكين، كما أوضح أن الحكومة تتخذ الترتيبات اللازمة وتتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى للنظر في الرد على إطلاق الصاروخ في أقرب وقت ممكن.