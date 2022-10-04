وقال الحربية - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - "إننا "نوضح لأهلي ذي قار حول الأحداث التي تضمنت تجاوز مجاميع ضالة مندسة على القوات الأمنية خلال دخول مندسين بحوزتهم قنابل المولوتوف وكذلك أسلحة نارية (مسدسات نوع تركي محور) مع المتظاهرين".

وأضاف أن مسار التظاهرات تغيير من السلمية إلى العنف والشغب في محاولة إضرام النار في مبنى المحافظة؛ ما أدى إلى إصابات وجروح بالغة في صفوف المنتسبين والضباط وحرق كرفانات أمام المبنى تم السيطرة عليه، مبينًا أن قواتنا تعاملت مع الموقف بمهنية عالية رغم الإصابات وتحملت الكثير، وعدم استخدامها للرصاص الحي كان قمة المهنية والشجاعة في ضبط النفس من أجل عدم إراقة الدماء حفاظا على أرواح أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن القوات ألقت القبض على مثيري الشغب وبالجرم المشهود، وسوف تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وتقديمهم للقضاء العادل لتضمينهم الخسائر المادية وليكونوا عبرة لمن يحاول خلق الأزمات والفوضى.

وأكد استمرار فرض القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول زعزعة الاستقرار الأمني الذي تشهده ذي قار، داعياً الجميع إلى مساندة القوات الأمنية ونبذ العنف وأعمال الشغب كونها تمثل حالة من الإرباك العام وتؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع العمرانية والنهوض بالبنى التحتية وحركة الإعمار والازدهار المحلي.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على أكثر من 12 ألف تاجر ومروج للمخدرات في قبضة القوات الأمنية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي.

وقال العقيد بلال صبحي مدير قسم العلاقات والإعلام بمديرية مكافحة المخدرات، لقناة (العراقية الإخبارية)، إن "العملية الأخيرة قام بها قوات أمن مكافحة ميسان حيث ألقت القبض على متهم بحوزته 10 كم مخدرات"، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في بغداد.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا - في تصريح للقناة - أن القوات الأمنية ستواصل ملاحقة عصابات المخدرات والإطاحة بهم، مضيفا أن الأجهزة الأمنية استطاعت من تفكيك وملاحقة شبكات تجارة المخدرات والترويج لها وإحالة المتهمين إلى القضاء وفق القانون.