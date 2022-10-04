مدير CIA: من الصعب تحديد ما إذا كان بوتين يخادع بشأن الأسلحة النووية

كتبت ريم عبد الحميد

قال مدير السى أى إيه ويليام بيرنز إنه من الصعب تحديد ما إذا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يخادع فيما يتعلق بتهديده باستخدام الأسلحة النووية فى أوكرانيا.

وخلال مقابلة تلفزيونية، سألت مذيعة "سى بى إس" برنز عما إذا كانت هناك أى مؤشرات على أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية. فأجاب قائلا: يجب أن نأخذ بجدية أى نوع من التهديدات نظرا لأن كل شيء على المحك.. وتعرفون أن الخطاب الذى استخدمه بوتين وغيره من المسئولين الروس متهور وغير مسئول. ولا نرى أى دليل عملى اليوم فى مجتمع الاستخبارات الأمريكية على أنه يقترب من استخدامها، أو أن هناك تهديد وشيط باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية.

وعندما سئل عما إذا كان بوتين يخادع بتهديدات، أجاب قائلا أن على المسئولين الأمريكيين أن يأخذوا تصرفاته بجدية، وقال إنه من الصعب للغاية البت فى الامر فى هذه المرحلة، وكما قال فإن عليهم أن يتعاملوا بجدية شديدة، ويراقبوا أى إشارات على استعدادات حقيقية، وهذا هو دور صناع السياسة. ولم أعد من صناع الساسة، لكم أبلغ بشكل مباشر عن التداعيات الوهمية التى يتتبع أى استخدام للأسلحة النووية.

وكان الجنرال الأمريكى المتقاعد ديفيد بتريوس قد توقع أن الولايات المتحدة، إلى جانب حلفاء الناتو، سيخرجون القوات الروسية لو قرر الرئيس فلاديمير بوتين استخدام الأسلحة النووية فى الحرب التى يشنها فى أوكرانيا.

وخلال ظهوره على شاشة برنامج هذا الأسبوع على قناة ABC، قال بتريوس أن القوى الغربية عليها أن تأخذ التهديدات النووية الروسية على محمل الجد، وأشار إلى تصريحات مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان الأخيرة بأن المسئولين الأمريكيين قد حذروا موسكو من تداعيات كارثية لو استخدم الكرملين الأسلحة النووية.

وردا على سؤال حول ماذا سيحدث، أجاب بتريوس قائلا أن الولايات المتحدة سترد بقيادة الناتو، وعمل جماعى لإخراج كل القوات الروسية التقليدية التى يمكنهم رؤيتها وتحديدها فى أرض المعركة فى أوكرانيا وأيضا فى شبه جزيرة القرم وكل سفينة فى البحر الأسود.