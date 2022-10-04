مدير رياضة الأقصر يناقش دعم مراكز شباب إسنا وأرمنت ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اجتماعا مع مديرى إدارة شباب أرمنت وإدارة إسنا، لتنفيذ عمل مقايسات لشركة الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحى وشركة الغاز وشركة الإتصالات لكل مراكز الشباب، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، خلال الإجتماع، أنه يجرى استكمال تقديم الخدمات المقدمة إلى إدارة شباب أرمنت وإسنا، وذلك بحضور فتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وحسين السيد مدير إدارة التخطيط، والمهندسة سحر خليفة مدير إدارة الإنشاءات، ومحمد رمضان هلال من إدارة شباب أرمنت وحسن كشك وكيل إدارة شباب أسنا.

وأكد صلاح رشوان، على تواصل العمل فى تطوير 37 مركز شباب وإنشاءات 4 مراكز شباب جديدة، وذلك فى ظل المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى تنمية الريف المصرى "مبادرة حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف صلاح رشوان، فى بيان صحفى، أن مبادرة حياة كريمة قدمت طفرة كبيرة بمشروعات الشباب والرياضة بالأقصر، حيث أن المناطق المحرومة تشهد طفرة كبيرة فى الإنشاءات الشبابية، حيث أنه يتم حاليًا العمل فى تطوير 37 مركز شباب وإنشاء 4 مراكز شباب جديدة، وبلغت نسبة الإنجازات 80%، موضحًا أن هناك إهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة بتنمية ورعاية شباب المحافظة، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه من تطوير بالمنشآت الشبابية بقرى حياة كريمة بالأقصر يعتبر طفرة كبيرة لخدمة أبناء قرى ونجوع المحافظة.



مدير شباب ورياضة الأقصر يناقش دعم مراكز شباب إسنا وأرمنت