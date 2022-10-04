اليوم السابع
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مدير تعليم القليوبية تتابع سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.. صور

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:44 ص
مدير تعليم القليوبية تتابع سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.. صور سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تفقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ووفد مرافق من المديرية مدرسة مجمع القلج القديمة ومدرسة السلام الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية ومناقشة أهم المعوقات والتغلب عليها في ظل الإمكانات المتاحة.

 
وتأتى هذه الزيارة ضمن جدول المتابعة الإدارية المتواصلة من قبل مديرية التربية والتعليم للوقوف على أهم المستجدات بالعملية التعليمية ومناقشة سير العملية التعليمية، والكثافات الطلابية في بعض مدارس إدارة الخانكة.
 
 
وتفقدت وكيل الوزارة، الفصول التعليمية والملاعب والمعامل وحجرات الأنشطة ومتابعة أهم الأنشطة التربوية في المدرسة، مؤكدةً أن التعليم مستمر في مدارسنا على أفضل مستوى ممكن لخدمة أبنائنا الطلبة والطالبات والتأكيد على نظافة الفصول ودورات المياه بصورة دورية والتعقيم المستمر.
 
 
سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية (1)
سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية (1)

مدير تعليم القليوبية فى جولة داخل المدارس (4)
مدير تعليم القليوبية فى جولة داخل المدارس (4)

مدير تعليم القليوبية فى جولة داخل المدارس (1)
مدير تعليم القليوبية فى جولة داخل المدارس (1)

سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية (2)
سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية (2)

مدير تعليم القليوبية فى جولة داخل المدارس (2)
مدير تعليم القليوبية فى جولة داخل المدارس (2)

مدير تعليم القليوبية فى جولة داخل المدارس (3)
مدير تعليم القليوبية فى جولة داخل المدارس (3)

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سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

 

 


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