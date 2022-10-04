مدارس بورسعيد تحتفل بانتصارات أكتوبر فى طابور الصباح.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نظمت مدارس محافظة بورسعيد، احتفالات بطابور الصباح، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بمرور 49 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وحمل تلاميذ مدرسة يوسف عاشور الابتدائية ببورفؤاد، بقيادة أشجان فاروق، مديرة المدرسة، أعلام مصر في طابور الصباح، كما جرى وضع عدد من اللوحات ونماذج لمعدات عسكرية وآخرى تُجسد انتصارات حرب أكتوبر من صُنع التلاميذ.

وأرتدى عدد من التلاميذ الزي العسكري لرجال القوات المسلحة، وتضمنت الإذاعة المدرسية فقرات عن بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر، فضلًا عن عدد من الفقرات الفنية على أنغام الأغاني الوطنية.