اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدارس بورسعيد تحتفل بانتصارات أكتوبر فى طابور الصباح.. صور

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:51 ص
مدارس بورسعيد تحتفل بانتصارات أكتوبر فى طابور الصباح.. صور احتفال أكتوبر ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مدارس محافظة بورسعيد، احتفالات بطابور الصباح، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بمرور 49 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
 
وحمل تلاميذ مدرسة يوسف عاشور الابتدائية ببورفؤاد، بقيادة أشجان فاروق، مديرة المدرسة، أعلام مصر في طابور الصباح، كما جرى وضع عدد من اللوحات ونماذج لمعدات عسكرية وآخرى تُجسد انتصارات حرب أكتوبر من صُنع التلاميذ.
 
وأرتدى عدد من التلاميذ الزي العسكري لرجال القوات المسلحة، وتضمنت الإذاعة المدرسية فقرات عن بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر، فضلًا عن عدد من الفقرات الفنية على أنغام الأغاني الوطنية.
 
 
احتفال أكتوبر ببورسعيد
احتفال أكتوبر ببورسعيد

الاحتفالات باكتوبر
الاحتفالات باكتوبر

احتفالات أكتوبر
احتفالات أكتوبر

الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر
الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

نصر أكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة